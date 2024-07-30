В зоне СВО погибли заместитель командира взвода и водитель из Коми
- 22:45 30 июля
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- Елизавета Петрова
В ходе специальной военной операции погибли рядовые Роман Матвеев и Алексей Вокуев. 30 июля об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.
Роман Владимирович Матвеев был уроженцем села Новобаженово в Казахстане, жил в Сыктывкаре и служил в должности заместителя командира взвода и командира боевой машины парашютно-десантного взвода.
Алексей Сергеевич Вокуев родился в селе Мутный Материк Усинского района и служил водителем в автомобильном отделении.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю им сил пережить болезненную утрату. Роман Владимирович и Алексей Сергеевич навечно останутся в наших сердцах как Герои, пожертвовавшие своими жизнями ради Родины и мира для наших детей», — написал Владимир Уйба в своих социальных сетях.