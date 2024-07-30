В зоне СВО погибли заместитель командира взвода и водитель из Коми

В ходе специальной военной операции погибли рядовые Роман Матвеев и Алексей Вокуев. 30 июля об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Роман Владимирович Матвеев был уроженцем села Новобаженово в Казахстане, жил в Сыктывкаре и служил в должности заместителя командира взвода и командира боевой машины парашютно-десантного взвода.

Алексей Сергеевич Вокуев родился в селе Мутный Материк Усинского района и служил водителем в автомобильном отделении.