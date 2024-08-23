В Коми за полгода население сократилось на 0,5%

В первой половине 2024 года демографическая ситуация в Коми была отмечена оттоком населения за границы региона и превышением числа смертей над числом рождений. О такой статистике сообщает Комистат.

Так, по их данным, с января по июнь текущего года численность населения сократилась на 0, 5%. Наибольшее уменьшение людей произошло в Инте, Вуктыле, Троицко-Печорском, Сыктывдинском и Удорском районах. В Усинске и Койгородском районе население наоборот увеличилось.