В Коми за полгода население сократилось на 0,5%
- 16:00 23 августа
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- Инесса Богатая
В первой половине 2024 года демографическая ситуация в Коми была отмечена оттоком населения за границы региона и превышением числа смертей над числом рождений. О такой статистике сообщает Комистат.
Так, по их данным, с января по июнь текущего года численность населения сократилась на 0, 5%. Наибольшее уменьшение людей произошло в Инте, Вуктыле, Троицко-Печорском, Сыктывдинском и Удорском районах. В Усинске и Койгородском районе население наоборот увеличилось.
На 1 июля 2024 года в регионе постоянно проживает 717, 2 тыс. человек, из них 78% – в городах и 22% – в сельской местности. Также подчеркнем, что на 1 января 2024 года в регионе проживало 720, 6 тысячи человек, из них также 78% городских жителей и 22% сельских.
Уменьшение численности населения за первое полугодие 2024 года в основном связано с естественной убылью - 68% от общего снижения. Миграционный отток составил 32% от общего уменьшения численности людей.
За этот период естественная убыль составила 2, 3 тыс. человек, что на 28% больше, чем за первое полугодие 2023 года. Это связано с уменьшением рождаемости и увеличением смертности.
Кроме того, на численность населения региона продолжает влиять миграционный отток. За первые шесть месяцев 2024 года регион потерял 1, 1 тыс. человек, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Миграционный отток направлялся преимущественно в Кировскую область, Ленинградскую область и Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московскую область.