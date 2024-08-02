В Коми в последний путь проводили погибшего на СВО водителя 

В Ухте состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Алексеем Вокуевым. Мэр Магомед Османов сообщил, что это произошло вчера, 1 августа.

Алексей Вокуев был водителем в автомобильном подразделении СВО. Дата его смерти не разглашается. На прощание с ним пришли его родные, друзья и знакомые, которые выразили глубокое соболезнование.