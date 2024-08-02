В Коми в последний путь проводили погибшего на СВО водителя
- 17:30 2 августа
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- Елизавета Петрова
В Ухте состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Алексеем Вокуевым. Мэр Магомед Османов сообщил, что это произошло вчера, 1 августа.
Алексей Вокуев был водителем в автомобильном подразделении СВО. Дата его смерти не разглашается. На прощание с ним пришли его родные, друзья и знакомые, которые выразили глубокое соболезнование.
Ранее мы писали о том, что в зоне СВО погибли заместитель командира взвода и водитель из Коми.
Роман Владимирович Матвеев, родившийся в казахстанском селе Новобаженово, проживал в Сыктывкаре. Он занимал должность заместителя командира взвода и руководил боевой машиной в парашютно-десантном взводе. Алексей Сергеевич Вокуев, уроженец села Мутный Материк в Усинском районе, выполнял обязанности водителя в автомобильном отделении.
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