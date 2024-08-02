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В Коми в последний путь проводили погибшего на СВО водителя 

В Коми в последний путь проводили погибшего на СВО водителя Фото пресс-службы администрации Ухты

В Ухте состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Алексеем Вокуевым. Мэр Магомед Османов сообщил, что это произошло вчера, 1 августа.

Алексей Вокуев был водителем в автомобильном подразделении СВО. Дата его смерти не разглашается. На прощание с ним пришли его родные, друзья и знакомые, которые выразили глубокое соболезнование.

Ранее мы писали о том, что в зоне СВО погибли заместитель командира взвода и водитель из Коми.

Роман Владимирович Матвеев, родившийся в казахстанском селе Новобаженово, проживал в Сыктывкаре. Он занимал должность заместителя командира взвода и руководил боевой машиной в парашютно-десантном взводе. Алексей Сергеевич Вокуев, уроженец села Мутный Материк в Усинском районе, выполнял обязанности водителя в автомобильном отделении.

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