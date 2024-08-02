Возле центра досуга и кино «Октябрь» в Сыктывкаре появится современный сквер с беседками, качелями и библиотекой

Каждый год в столице Коми обустраиваются новые общественные зоны, спортивные площадки и парки, которые привлекают большое количество жителей и становятся популярными местами для их отдыха. Об этом сообщает БНК.

В нынешнем году одним из таких проектов станет сквер возле центра досуга и кино «Октябрь». В рамках народной программы «Единой России» и проекта «Партийный десант» депутаты провели проверку выполненных на объекте работ.

На сегодняшний день подрядчик завершил подготовительные работы. Произведен демонтаж фундамента прежних деревянных домов, установлена система водоотведения, начались работы по установке опор для освещения и проведения электроэнергии.

«В нашем городе продолжается активное создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей столицы. За благоустройство этого сквера в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» проголосовали свыше 1700 сыктывкарцев, что подтверждает его востребованность. Жители разных возрастов Лесозаводского округа смогут проводить здесь время, гулять с детьми и наслаждаться видами родного Сыктывкара. Кроме того, новая площадка на пересечении улиц Советской и Пушкина будет использоваться для мероприятий Центра досуга и кино «Октябрь», - подчеркнула депутат Госсовета Коми, руководитель региональной общественной приёмной «Единой России» Надежда Дорофеева.

По проекту новый общественный сквер будет состоять из трех частей: зоны с амфитеатром для мероприятий, зоны с беседками и зоны отдыха с качелями и уличной библиотекой. Кроме того, здесь планируется высадка деревьев: лип, клёнов, ив и сирени, что создаст уютную атмосферу.