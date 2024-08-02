Сыктывкарка взыскала 500 тысяч рублей со стоматологической клиники

Жительница Сыктывкара потратила 118 тысяч рублей на лечение зубов в одной клинике и еще 103 тысячи на повторное лечение в другой. При этом медицинская комиссия из сотрудников первой клиники посчитала лечение удовлетворительным.

Однако специалисты Кировского бюро судебно-медицинской экспертизы были другого мнения и предоставили суду основания поддержать пациентку. С учетом ущерба, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за отказ в добровольном удовлетворении требований, общая сумма взыскания превысила 540 тысяч рублей.