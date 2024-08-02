Сыктывкарка взыскала 500 тысяч рублей со стоматологической клиники
- 23:20 2 августа
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- Елизавета Петрова
Жительница Сыктывкара потратила 118 тысяч рублей на лечение зубов в одной клинике и еще 103 тысячи на повторное лечение в другой. При этом медицинская комиссия из сотрудников первой клиники посчитала лечение удовлетворительным.
Однако специалисты Кировского бюро судебно-медицинской экспертизы были другого мнения и предоставили суду основания поддержать пациентку. С учетом ущерба, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за отказ в добровольном удовлетворении требований, общая сумма взыскания превысила 540 тысяч рублей.
Получив электронное постановление пристава о начале исполнительного производства с предупреждением о последствиях невыполнения требований и просрочки платежа, клиника сразу перечислила всю необходимую сумму на депозит службы. Деньги были направлены взыскателю, и исполнительное производство завершено, сообщает управление ФССП по Коми.
Сыктывкарка взыскала полмиллиона рублей со стоматологической клиники
Сыктывкарка заплатила за лечение зубов 118 тысяч, за перелечивание – но уже в другой клинике – 103 тысячи. При этом комиссия по контролю качества медицинской помощи, состоящая из сотрудников клиники, признала лечение удовлетворительным.
Эксперты Кировского бюро судебно-медицинской экспертизы были другого мнения. И дали основания суду встать на сторону истицы. Убытки, неустойка, компенсация морального вреда, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования все вместе превысили 540 тысяч рублей.
Получив на Госуслугах электронное постановление пристава о возбуждении исполнительного производства с предупреждениями о последствиях неисполнения требований и просрочки платежа, клиника немедленно перечислила на депозит службы всю сумму. Деньги направлены взыскателю, исполнительное производство окончено, сообщает УФССП по Коми.