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Сыктывкарка взыскала 500 тысяч рублей со стоматологической клиники

Сыктывкарка взыскала 500 тысяч рублей со стоматологической клиникиФото из архива редакции

Жительница Сыктывкара потратила 118 тысяч рублей на лечение зубов в одной клинике и еще 103 тысячи на повторное лечение в другой. При этом медицинская комиссия из сотрудников первой клиники посчитала лечение удовлетворительным.

Однако специалисты Кировского бюро судебно-медицинской экспертизы были другого мнения и предоставили суду основания поддержать пациентку. С учетом ущерба, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за отказ в добровольном удовлетворении требований, общая сумма взыскания превысила 540 тысяч рублей.

Получив электронное постановление пристава о начале исполнительного производства с предупреждением о последствиях невыполнения требований и просрочки платежа, клиника сразу перечислила всю необходимую сумму на депозит службы. Деньги были направлены взыскателю, и исполнительное производство завершено, сообщает управление ФССП по Коми.

 

 

 

 

Сыктывкарка взыскала полмиллиона рублей со стоматологической клиники

Сыктывкарка заплатила за лечение зубов 118 тысяч, за перелечивание – но уже в другой клинике – 103 тысячи. При этом комиссия по контролю качества медицинской помощи, состоящая из сотрудников клиники, признала лечение удовлетворительным.

Эксперты Кировского бюро судебно-медицинской экспертизы были другого мнения. И дали основания суду встать на сторону истицы. Убытки, неустойка, компенсация морального вреда, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования все вместе превысили 540 тысяч рублей.

Получив на Госуслугах электронное постановление пристава о возбуждении исполнительного производства с предупреждениями о последствиях неисполнения требований и просрочки платежа, клиника немедленно перечислила на депозит службы всю сумму. Деньги направлены взыскателю, исполнительное производство окончено, сообщает УФССП по Коми.

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