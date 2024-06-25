Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет

Пеларгонии, часто называемые геранями, отлично откликаются на домашние удобрения. Для того чтобы этот цветок выглядел здоровым, не терял листву и активно цвел, полезно подкармливать его простым раствором каждые две недели.

Агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова рекомендует использовать раствор куркумы для полива гераней. Это средство стимулирует цветение даже у старых растений или недавно укорененных черенков. Куркума помогает избавиться от бактериальных и грибковых инфекций, а также повышает содержание аминокислот, витаминов и микроэлементов в почве.