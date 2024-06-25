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Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет

Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеетfreepik.com

Пеларгонии, часто называемые геранями, отлично откликаются на домашние удобрения. Для того чтобы этот цветок выглядел здоровым, не терял листву и активно цвел, полезно подкармливать его простым раствором каждые две недели.

Агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова рекомендует использовать раствор куркумы для полива гераней. Это средство стимулирует цветение даже у старых растений или недавно укорененных черенков. Куркума помогает избавиться от бактериальных и грибковых инфекций, а также повышает содержание аминокислот, витаминов и микроэлементов в почве.

Для приготовления раствора нужно развести 1 чайную ложку куркумы в 1 литре воды. Чтобы усилить эффект, можно добавить 5 таблеток глицина, аминокислоты, которая способствует лучшему усвоению питательных веществ корнями.

Поливать растения следует под корень по влажной почве, используя 3-5 столовых ложек раствора на один куст.

Эта подкормка ускоряет метаболизм растения, делает листья ярче и зеленее, а также стимулирует образование новых цветоносных побегов, что приводит к более частому и обильному цветению, пишет портал hibiny.ru.

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