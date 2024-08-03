Изнуряющая жара будет сменяться аномальными заморозками: прогноз погоды на август 2024 — сплошные сюрпризы
- 09:20 3 августа
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- Служба новостей
Гидрометцентр России дал детальный прогноз погоды на август 2024. Россиян ждут значительные колебания температуры и целый ряд природных аномалий.
Роман Вильфанд предупредил, что в большинстве регионов страны начало августа ознаменуется значительным понижением температуры. Похолодание будет сопровождаться дождями и грозами. Рекордно низкие показания градусника ожидаются на Урале. Там после 26 июля дневная температура воздуха не прогреется выше +18 С.
В Западной Сибири ртутный столбик покажет +15 С, что на 1 градус меньше среднемесячной температуры в регионе. А вот в Восточной Сибири в первые дни августа ожидается настоящая жара — до +31 С.
В большинстве регионов страны среднемесячная температура в августе превысит норму на 1−2 С. В Центральных регионах ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха прогреется до +28…+33 С.
А вот в Краснодарском крае, на Ставрополье и в Крыму в начале августа пройдут проливные дожди с градом. Порывы ветра могут достигать 22−23 м/с.
Дожди и сильный ветер обрушатся в августе также на Курганскую, Свердловскую и Челябинскую области. Однако лидером по количеству осадков станет Краснодар.
В начале месяца норма осадков в Сочи, Волгограде, Казани, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми и Санкт-Петербурге будет превышена в 2−4 раза.
Ближе к середине августа антициклон переместится на Южный Урал, запад Омской области и юг Тюмени. Жителям этих регионов следует проверить исправность зонтиков и приготовиться к ливням и грозам, пишет hibiny.ru.