Опасно для жизни: рабочие на капремонте гимназии в Сыктывкаре работают без страховки
- 18:10 2 августа
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- Дарья Шучалина
Читатели «Про Города» прислали в нашу редакцию видео с капремонта Гимназии имени Пушкина в столице Коми. Горожане обеспокоены увиденным: часть рабочих ведет работы на кровле без страховочных поясов. Является ли это нарушением со стороны подрядчика и подвергает ли бригада сама себя угрозе жизни?
Напомним: в прошлом месяце мы публиковали репортаж о том, как идет реконструкция здания по ул. Орджоникидзе, 15. За ходом работ там следят представители Управления РК по охране объектов культурного наследия и администрации муниципалитета.
Участники рейда из числа должностных лиц заверяли тогда журналистов в том, что компания, выигравшая конкурс, опытная, с лицензией и знаниями: как восстанавливать объекты, в которых располагаются учреждения образования.
Между тем, подписчики нашего издания направили в редакцию видео, на котором запечатлены несколько рабочих на крыше здания. Бдительные сыктывкарцы переживают: а вдруг случится трагедия?
- Работа на кровле должна проводиться со страховочным тросом, что регулируется Инструкцией по охране труда при работе на высоте (ИОТ РЖД-4100612-ДЖВ-023-2013), - прокомментировали нам ситуацию в регцентре «ЖКХ Контроль». – Согласно Инструкции, работы на высоте, в том числе, на крышах зданий без защитных ограждений следует производить с применением предохранительного пояса. Что касается каната, он должен прикрепляться к поясу сзади (длина предусматривается от места крепления каната до карниза кровли).
Между тем, чтобы привлечь к ответственности подрядную организацию, чьи представители работают на кровле, нарушение должно быть официально признано таковым и доказано. А это возможно после проведения соответствующей проверки. В данном случае полномочиями обладает государственная инспекция труда, куда любой гражданин вправе обратиться с заявлением с информацией о подозрении в выявлении того или иного нарушения.
«Про Город» будет следить за развитием событий.