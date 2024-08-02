Опасно для жизни: рабочие на капремонте гимназии в Сыктывкаре работают без страховки

Читатели «Про Города» прислали в нашу редакцию видео с капремонта Гимназии имени Пушкина в столице Коми. Горожане обеспокоены увиденным: часть рабочих ведет работы на кровле без страховочных поясов. Является ли это нарушением со стороны подрядчика и подвергает ли бригада сама себя угрозе жизни?

Напомним: в прошлом месяце мы публиковали репортаж о том, как идет реконструкция здания по ул. Орджоникидзе, 15. За ходом работ там следят представители Управления РК по охране объектов культурного наследия и администрации муниципалитета.

Участники рейда из числа должностных лиц заверяли тогда журналистов в том, что компания, выигравшая конкурс, опытная, с лицензией и знаниями: как восстанавливать объекты, в которых располагаются учреждения образования.

Между тем, подписчики нашего издания направили в редакцию видео, на котором запечатлены несколько рабочих на крыше здания. Бдительные сыктывкарцы переживают: а вдруг случится трагедия?