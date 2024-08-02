В Воркуте мужчина, находящийся под стражей в СИЗО-3, оскорбил медработника и получил штраф
- 01:00 3 августа
- 6+
- Елизавета Петрова
Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Печоры провела расследование по факту неуважительного отношения заключённого в следственном изоляторе №3 города Воркута к сотруднику медицинской службы, сообщили в республиканском надзорном органе.
Было выявлено, что 26 июня 2024 года обвиняемый, находясь под стражей, нецензурно оскорбил врача, выполнявшего свои служебные обязанности. Специальный прокурор возбудил в отношении заключённого дело об административном проступке по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ за оскорбление.
Мировой судья Горняцкого судебного участка в Воркуте, рассмотрев представленные материалы, постановил наложить на нарушителя административный штраф в размере 3 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.