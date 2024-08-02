"Еду за победой": многодетная 35-летняя мама из Коми поборется за титул «Миссис Россия-2024»

На конкурсе «Миссис Россия-2024» Республики Коми будет представлять 35-летняя мама трёх детей. Об этом сообщает "Комсомольская правда Коми".

В ближайшие дни в Москве состоится заключительный этап конкурса «Миссис Россия-2024», который является одним из самых значимых событий в сфере красоты и женского обаяния. Республику Коми представит Тамара Сухарева, победившая в региональном конкурсе «Миссис Сыктывкар-2024», прошедшем этой весной. О своих ожиданиях от поездки в Москву Тамара рассказала изданию «КП-Коми».

Общероссийское мероприятие «Миссис Россия-2024» начнётся в Москве 5 августа. Его организацией занимается фонд «Планета женщин», возглавляемый Аллой Маркиной. В рамках подготовительной недели финалистки из 40 регионов России завершают свои приготовления.

В конкурсе за звание лучшей мамы будут участвовать женщины со всех концов страны: из Пскова, Смоленска, Новокузнецка, Иркутска, Самары, Севастополя, Пскова, Кемерова, Чапаевска, Новокуйбышевска, Москвы и Санкт-Петербурга, а также Сыктывкара. К ключевым требованиям для участниц относят штамп о браке и хотя бы одного ребёнка.

"В этом году каждая из конкурсанток создавала уникальное убранство в стиле русского этноса, подчёркивая свой неповторимый облик Берегини! Модельеры со всей страны сотворили для них истинные шедевры!", — информируют организаторы.

Конкурс будут вести известные личности – певец, поэт и композитор Дмитрий Колдун, а также Нинна Банная, имеющая титулы «Миссис Москва-2022» и «Миссис Россия-2022», и являющаяся многодетной мамой.

Мама из Коми на сцене

Весной этого года в Сыктывкаре впервые прошёл конкурс красоты и талантов «Миссис Сыктывкар-2024». Организатором выступила Любовь Тихомирова, участница прошлогоднего «Миссис Россия 2023». Хотя титул она не получила, но стала Woman Star world и привезла конкурс в Сыктывкар.

Тамара Сухарева, победительница регионального этапа и ведущая конкурса, является президентом Федерации эстетической гимнастики Республики Коми и профессиональным тренером по гимнастике.

Самое важное – семья Сухаревых включает трёх детей: Юрия (15 лет), Маргариту (10 лет) и Марьяшу (9 лет), которые активно поддерживают свою маму. Муж Тамары даже участвовал в их семейной фотосессии для конкурса.