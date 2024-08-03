Что можно сжечь в печке, чтобы дымоход стал идеально чистым: 3 работающих метода — против сажи и гари

Печи и камины, работающие на дровах или другом твердом топливе, требуют периодической очистки. Однако не всегда есть возможность вызвать мастера. Как почистить дымоход самостоятельно, рассказали авторы дзен-канала «Строительный журнал САМаСТРОЙКА».

Механическая очистка проводится при сильных засорах. Если вы следите за чистотой своего дымохода, то вам такие радикальные методы и не понадобятся.