Что можно сжечь в печке, чтобы дымоход стал идеально чистым: 3 работающих метода — против сажи и гари
- 11:05 3 августа
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- Служба новостей
Печи и камины, работающие на дровах или другом твердом топливе, требуют периодической очистки. Однако не всегда есть возможность вызвать мастера. Как почистить дымоход самостоятельно, рассказали авторы дзен-канала «Строительный журнал САМаСТРОЙКА».
Механическая очистка проводится при сильных засорах. Если вы следите за чистотой своего дымохода, то вам такие радикальные методы и не понадобятся.
Прочистить дымоход печки не так сложно, как кажется на первый взгляд. Есть 3 способа:
1. Осиновые дрова. При горении древесина выделяет газы, которые разрушают сажу. Она нагревается на стенках дымохода и в прямом смысле слова вылетает в трубу. Отметим, что осиновые дрова разгораются очень плохо, поэтому вначале в топку нужно положить дрова деревьев других пород.
2. Картофельные очистки. Горящий крахмал способствует разложению сажи.
3. Крупная поваренная соль. Натрий, который будет выделяться при горении, будет буквально разъедать и связывать частички сажи. Именно поэтому каждую неделю в раскаленные угли нужно добавлять по 200 г. поваренной соли, пишет портал "Хибины".