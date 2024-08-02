Депутат-иноагент обвинил Владимира Уйбу в нарушении Конституции при назначении первого зампреда правительства

Виктор Воробьев, представляющий КПРФ и внесённый Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов, обвинил Владимира Уйбу, руководителя Республики Коми, в нарушении Конституции при назначении первого заместителя председателя правительства, сообщает «Подъем».

По мнению Воробьева, кандидатуру поддержали лишь 13 из требуемых 16 депутатов. Владимир Уйба назначил Антона Виноградова на должность первого заместителя председателя правительства региона по результатам голосования в местном Государственном Совете. Воробьев, как иноагент, угрожал подать в суд за нарушение Конституции и выразить недоверие главе региона. Пресс-секретарь Уйбы, Евгений Ракин, уточнил, что Конституция требует согласия депутатов только при назначении председателя правительства.