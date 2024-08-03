Беспрецедентное заявление со времен лихих 90-х: Набиуллина призывает россиян готовиться к появлению новой валюты

Центральный Банк России рассматривает внедрение цифрового рубля как важную часть модернизации национальной финансовой системы. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что переход к цифровой валюте должен происходить постепенно в течение 5-7 лет с учетом интересов всех участников рынка.

Цифровой рубль займет значительную долю в платежах

По прогнозам ЦБ, если цифровая валюта быстро наберет популярность, то уже через год после запуска ее доля в общем объеме транзакций может составить 41%. Это свидетельствует о высоком спросе граждан на новые цифровые инструменты.