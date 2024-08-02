Как приготовить маринованные огурцы с помидорами: рецепт ассорти

Маринованные огурцы и помидоры — богатое витаминами и очень аппетитное сочетание. Делимся простым пошаговым рецептом заготовки. Ингредиенты огурцы — 2 кг;

помидоры — 2 кг;

чеснок — ½ головки;

укроп — 3–4 зонтика;

сахар — 100 г;

соль — 80 г;

уксус 9% — 120 мл;

вода — 3,7 л. Способ приготовления Стерилизуйте банки и крышки.

Промойте овощи. У огурцов срежьте кончики.

Зелень нашинкуйте, чеснок нарежьте ломтиками. Высыпьте ингредиенты на дно банок.

Следом выложите огурцы. Размещайте их вплотную друг к другу. Сверху выложите помидоры. Залейте кипятком. Теперь ассорти должно настаиваться полчаса.

Перелейте воду из-под ассорти в кастрюлю. Поставьте на огонь, всыпьте соль и сахар. Кипятите две минуты, затем влейте уксус.