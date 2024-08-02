Ретроградный Меркурий сыграет на руку трем знакам: Глоба предрекла для них волну удачи

Ретроградный Меркурий часто связывают с задержками и недоразумениями, но известный астролог Тамара Глоба уверена, что три знака Зодиака смогут извлечь выгоду из этого периода и ощутить на себе удачу. Давайте рассмотрим, какие знаки Зодиака окажутся в плюсе и в каких областях жизни им повезет.

Рыбы

Для Рыб ретроградный Меркурий откроет множество возможностей и счастливо сложившихся обстоятельств. С началом 5 августа удача станет ключевым спутником во всех ваших начинаниях. Особое внимание следует уделить финансовым вопросам и карьерным перспективам. Однако, будьте осторожны и избегайте сомнительных авантюр, чтобы не стать жертвой мошенничества. Ваши близкие могут играть важную роль в этом процессе, их советы помогут вам избежать ошибок и выбрать верный путь.