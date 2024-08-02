Ретроградный Меркурий сыграет на руку трем знакам: Глоба предрекла для них волну удачи
- 2 августа 20:57
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- Служба новостей
Ретроградный Меркурий часто связывают с задержками и недоразумениями, но известный астролог Тамара Глоба уверена, что три знака Зодиака смогут извлечь выгоду из этого периода и ощутить на себе удачу. Давайте рассмотрим, какие знаки Зодиака окажутся в плюсе и в каких областях жизни им повезет.
Рыбы
Для Рыб ретроградный Меркурий откроет множество возможностей и счастливо сложившихся обстоятельств. С началом 5 августа удача станет ключевым спутником во всех ваших начинаниях. Особое внимание следует уделить финансовым вопросам и карьерным перспективам. Однако, будьте осторожны и избегайте сомнительных авантюр, чтобы не стать жертвой мошенничества. Ваши близкие могут играть важную роль в этом процессе, их советы помогут вам избежать ошибок и выбрать верный путь.
Рак
Июль окажется удачным месяцем для Раков. Особенно значимыми станут дни 6 и 7 августа, когда потребуется сохранить спокойствие и действовать решительно. Успех в эти дни будет зависеть от вашей способности быстро и осознанно принимать решения. В личной жизни вас ждут приятные сюрпризы и новые знакомства, которые могут перерасти в длительные отношения.
Скорпион
Скорпионы тоже ощутят положительное влияние ретроградного Меркурия. Ваша интуиция достигнет нового уровня, что поможет вам успешно справляться с трудными ситуациями. В профессиональной сфере вас ожидают продвижения и признание заслуг. Важно проявлять настойчивость и не бояться брать на себя ответственность. В личной жизни возможны улучшения, особенно если вы будете открыты к новым знакомствам и общению.
Несмотря на репутацию ретроградного Меркурия, этот период может принести удачу и положительные изменения в жизни Рыб, Раков и Скорпионов. Они могут ожидать благоприятных изменений в различных сферах, если будут внимательны к знакам судьбы и готовы принимать важные решения. Пусть этот период станет для вас временем новых возможностей и значительных достижений, пишет pg12.ru.