Испорчены уже свыше сотни: почему в Сыктывкаре сгорают евробаки для мусора

В Сыктывкаре на одну емкость для накопления отходов стало меньше. В результате пожара сгорел пластиковый евробак на контейнерной площадке в столице Коми.

Как сообщили «Про Городу» в руководстве ООО «Региональный оператор Севера», всего по Республике необратимо испорчены из-за возгораний свыше сотни современных накопителей твердых коммунальных отходов. Часть из них пострадала из-за намеренных поджогов хулиганов, но есть и такие случаи, когда «человеческий фактор» оказался следствием несознательной потребительской культуры населения.

- В летний период из-за сухой жаркой погоды риски пожаров значительно чаще, - отметили нам в Регоператоре. – Поэтому когда человек выбрасывает в пластиковый бак непотушенный окурок или горючие емкости, они самовоспламеняются под лучами солнца.

Скорее всего, как предполагает Регоператор, так произошло и сейчас на месте, где бригада мусоровоза зафиксировала горевший евробак. Восстановить такие емкости не представляется возможным, поэтому, по сути, жители города сами себя лишают контейнеров, что может привести впоследствии к несанкционированным свалкам.