В Коми зоозащитница получит компенсацию за комментарий в сети

Княжпогостский районный суд рассмотрел дело о публикации в социальной сети, где упоминались случаи отравления бездомных животных. В ответ на комментарий истца, ответчик разместила сообщение, которое истец восприняла как унижающее её честь и достоинство.

На основании этого ответчик была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ за оскорбление, совершённое публично с использованием сети Интернет. Ей назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.