В Коми зоозащитница получит компенсацию за комментарий в сети
- 10:00 3 августа
- 12+
- Служба новостей
Княжпогостский районный суд рассмотрел дело о публикации в социальной сети, где упоминались случаи отравления бездомных животных. В ответ на комментарий истца, ответчик разместила сообщение, которое истец восприняла как унижающее её честь и достоинство.
На основании этого ответчик была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ за оскорбление, совершённое публично с использованием сети Интернет. Ей назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Анализируя комментарии ответчика, суд обнаружил, что они содержат негативное оценочное суждение, направленное на истца, имеющее отрицательную оценку её как человека, заботящегося о животных, и унижают её честь и достоинство.
Оценив все доказательства, суд пришёл к выводу, что ответчик публично выразил негативное мнение об истце, что оскорбляло и унижало её достоинство, защищённое Конституцией РФ. Такая форма выражения явно выходила за пределы допустимого осуществления права на свободу выражения мнений и убеждений.
Суд постановил, что имеются основания для гражданско-правовой ответственности ответчика и вынес решение о взыскании с неё в пользу истца компенсации морального вреда в размере 3 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов Коми.