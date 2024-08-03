Указ подписали: Пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз с 5 августа
- 09:40 3 августа
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Бесплатные экскурсии
Региональные власти запускают новую программу, позволяющую пожилым людям бесплатно посещать городские объекты в сопровождении экспертов.
Расширение программ для пенсионеров
Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила, что в ближайшее время в российских регионах будут расширены программы, направленные на активность и досуг пожилых людей. До этого пенсионеры могли заниматься спортом и участвовать в творческих мероприятиях бесплатно, но теперь к этому добавятся бесплатные экскурсии.
Экскурсии по Екатеринбургу
В Екатеринбурге пожилые граждане смогут совершать прогулки по объектам уличного искусства под руководством экспертов, которые расскажут об истории этих произведений. Продолжительность одной прогулки составит около 8 километров, а группы будут включать до 20 человек в возрасте от 59 до 83 лет.
Участие в программе
Для участия в бесплатных экскурсиях пенсионеры должны будут обратиться в местный социальный центр для подачи заявки.
Польза для пожилых людей
Такая инициатива направлена на расширение возможностей активного и познавательного досуга. Экскурсии помогут пенсионерам разнообразить досуг, получить новые впечатления и знания. Активный образ жизни благоприятно влияет на физическое и психическое здоровье пожилых людей.
Важные шаги к благополучию пожилых
Расширение таких инициатив способствует повышению благополучия пожилых и демонстрирует заботу государства. Это первый шаг к более комплексному подходу в организации досуга пожилых людей.
- Новые возможности заслуживают приветствия, повышая качество жизни старшего поколения.
- Это важный шаг к благополучию пожилых в России.