В Коми резко подорожали вареные колбасы и подсолнечное масло
- 22:45 2 августа
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- Елизавета Петрова
В республике Коми представили данные о динамике цен на товары и услуги за неделю с 23 по 29 июля 2024 года. Анализ выявил значительные изменения в стоимости продуктов питания, непродовольственных товаров и медикаментов.
За прошедшую неделю цены на некоторые продукты питания заметно выросли. Наибольшее подорожание было зафиксировано на пшено, стоимость которого увеличилась на 4,7%. Вареные колбасы подорожали на 3,8%, а подсолнечное масло — на 3,5%. Цены на сосиски и сардельки поднялись на 3%, а мороженая неразделанная рыба подорожала на 2,9%.
Говядина, за исключением бескостного мяса, подорожала на 2%, а твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 1,7%. Шлифованный рис и пастеризованное молоко стали дороже на 1,2%, куриное мясо подорожало на 1,1%, а пшеничная мука — на 1%. Эти изменения могут повлиять на семейные бюджеты и требуют внимания потребителей.
Несмотря на общее повышение, некоторые продукты питания подешевели. Куриные яйца снизились в цене на 1,9%. Кроме того, подешевела плодоовощная продукция: огурцы стали дешевле на 11,6%, бананы — на 5,6%, столовая свекла — на 3,4%, а яблоки — на 2,9%. Однако, цены на картофель и репчатый лук увеличились на 2,4% и 1,2% соответственно.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные щетки на 0,9%. В то же время, электропылесосы подешевели на 1,7%, что может быть приятной новостью для тех, кто планирует покупку бытовой техники.
В сфере медикаментов также произошло снижение цен. Эргоферон стал дешевле на 1,2%, а поливитамины — на 0,8%. Это важно для тех, кто регулярно покупает лекарства и витамины.
Цены на топливо также изменились за прошедшую неделю. Автомобильный бензин подорожал на 1,1%, а дизельное топливо — на 0,7%. Это повышение может сказаться на транспортных расходах жителей региона.
Общий анализ показал, что в период с 23 по 29 июля 2024 года цены на многие товары и услуги в республике Коми значительно изменились. Повышение стоимости основных продуктов питания, таких как пшено, колбасы и подсолнечное масло, может повлиять на расходы семей. Однако снижение цен на плодоовощную продукцию и некоторые медикаменты является положительной новостью.