В Коми резко подорожали вареные колбасы и подсолнечное масло

В республике Коми представили данные о динамике цен на товары и услуги за неделю с 23 по 29 июля 2024 года. Анализ выявил значительные изменения в стоимости продуктов питания, непродовольственных товаров и медикаментов.

За прошедшую неделю цены на некоторые продукты питания заметно выросли. Наибольшее подорожание было зафиксировано на пшено, стоимость которого увеличилась на 4,7%. Вареные колбасы подорожали на 3,8%, а подсолнечное масло — на 3,5%. Цены на сосиски и сардельки поднялись на 3%, а мороженая неразделанная рыба подорожала на 2,9%.