В Коми зарегистрировано почти 4 тысячи безработных

По данным на 1 июля 2024 года в Республике Коми зарегистрировано почти 4 тысячи граждан, оставшихся без работы, сообщает Комистат.

В службах занятости числились 3890 безработных. За год их количество сократилось на 1,8 тысячи человек. В течение первых шести месяцев их число уменьшилось на 1058, а за последний месяц — на 197.