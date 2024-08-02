В Коми зарегистрировано почти 4 тысячи безработных
- 21:45 2 августа
- 12+
- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
По данным на 1 июля 2024 года в Республике Коми зарегистрировано почти 4 тысячи граждан, оставшихся без работы, сообщает Комистат.
В службах занятости числились 3890 безработных. За год их количество сократилось на 1,8 тысячи человек. В течение первых шести месяцев их число уменьшилось на 1058, а за последний месяц — на 197.
В июне статус безработного был присвоен 700 гражданам, тогда как с регистрационного учета сняли тысячу человек. В только половине из этих случаев снятие было связано с трудоустройством.