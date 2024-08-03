Лью 2 стакана под огурцы – и нарастает много до осени: даже пожелтевшие кусты пойдут в рост, и заплодоносят

Сделайте так, чтобы огурцы плодоносили до конца осени Мне, как и любому огороднику, ну, очень хочется получить хороший урожай огурцов. Да все как-то не выходит - то засуха корежит плоды, то какие-то болезни нападают. В общем,не легкое это дело, хотя, просыпается здоровый азарт - как же подобрать ключик к этим капризулям?

И вот, недавно попался очень интересный ролик в ВК видео, в котором автор канала "Цветочные советы от Елены" рассказывает о том, как сделать так, чтобы огурцы плодоносили до конца осени, чтобы урожай был большим и огурцы не болели. Предлагается использовать удобрение, которое помогает от всех видов хлороза, укрепляет иммунитет растений и безопасно для окружающей среды.

Для приготовления удобрения понадобится стакан молока, дрожжи (10-11 грамм), сахар (2 столовые ложки) и вода (10 литров). Все ингредиенты смешиваются и ставятся в теплое место на 30 минут. Затем смесь добавляется в ведро воды с гуматами (1 столовая ложка на 10 литров воды) и используется для полива огурцов.