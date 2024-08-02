Мобильному приложению "Сбер онлайн" пришел конец: Сбер уведомил пользователей — работу прекращает уже с завтрашнего дня

Фото из архива "Про Города"

Сбербанк сообщил пользователям пренеприятнейшую новость: мобильное приложение "Сбер онлайн" завершает свою работу. Однако не надо пугаться. Ибо это касается лишь старых версий приложения начиная с 12.14 для Android. Просто их поддержка прекращается. Это означает, что пользователи, которые еще используют устаревшие версии, больше не смогут ими воспользоваться.

С 24 июля 2024 года старое приложение стало недоступно для установки из официальных источников. На данный момент его можно “откопать” лишь на сомнительных платформах, что создает риски для безопасности пользователей, говорится на сайте.

Чтобы избежать проблем, клиентам советуют обновить "СберБанк Онлайн" через официальный сайт банка. Обычно в сообщениях содержится ссылка на безопасное скачивание. Важно быть внимательным и проверять источник, так как мошенники могут использовать подобные уведомления для кражи личной информации.