Берите смело – он настоящий. В Роскачестве назвали лучшие марки творога

Фото из архива "Про Города"

Специалисты Роскачества провели исследование популярных марок творога, имеющего пять процентов жирности. По результатам проверки был составлен рейтинг такой продукции, сообщает PRIMPRESS. Отмечается, что для исследования эксперты отобрали образцы 20 брендов, пользующихся наибольшим спросом среди россиян. При этом продукция была проверена на соответствие 77 критериям.

Как свидетельствуют результаты проверки, все образцы оказались настоящим творогом. Об этом свидетельствует отсутствие в проверяемой продукции фитостеринов – растительных жиров. Ранее в Роскачестве отмечали, что такую добавку производители используют для удешевления процесса изготовления товара. Однако ни в молочных, ни в кисломолочных продуктах фитостерина не должно быть, иначе это будет фальсификацией.

К слову, без нарушений все же не обошлось. Так, например, в твороге двух торговых марок эксперты нашли микробную трансглютаминазу, известную как «мясной клей». В Роскачестве отметили, что использование такого ингредиента запрещено. Нашли его в образцах творога торговых марок «Свежее завтра» и «Славянские кружева».