Синоптики предупредили о грозах и ливнях по всей Коми

Как сообщает главное управление МЧС по Коми со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа с 09:00 до 12:00 с сохранением до 21:00 по всей республике ожидаются грозы, местами сильный дождь (может выпасть 15-49 миллиметров за 12 часов), шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

МЧС рекомендует населению: