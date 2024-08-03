Синоптики предупредили о грозах и ливнях по всей Коми
- 10:50 3 августа
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- Служба новостей
Как сообщает главное управление МЧС по Коми со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа с 09:00 до 12:00 с сохранением до 21:00 по всей республике ожидаются грозы, местами сильный дождь (может выпасть 15-49 миллиметров за 12 часов), шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
МЧС рекомендует населению:
- воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях;
- ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов;
- на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей, держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн;
- при вождении быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не отправляться в дальние поездки;
- перед выездом в дальние поездки проверить заряд батареи сотового телефона;
- выключить электроприборы, все окна помещения плотно закрыть, в квартирах убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице не спускаться в заглубленные помещения;
- в личном транспорте не преодолевать подтопленные участки, а медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение, включите аварийные огни и переждать ливень;
- в случае стремительного пребывания воды покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;
- при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью и выполнять рекомендации медицинского работника.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112. В главном управлении МЧС по Коми круглосуточно функционирует телефон доверия 8(8212) 29-99-99.