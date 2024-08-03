В Сыктывкаре выросли цены на бензин

Комистат еженедельно публикует обновления о потребительских ценах на нефтепродукты в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и в среднем по республике. В последнем отчете представлены данные по состоянию на 29 июля.

Согласно информации за июль 2024 года, бензин на заправках Сыктывкара подорожал четыре раза, то есть каждую неделю. В большинстве случаев цена топлива увеличивалась.