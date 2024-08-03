В Сыктывкаре выросли цены на бензин
- 13:45 3 августа
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- Служба новостей
Комистат еженедельно публикует обновления о потребительских ценах на нефтепродукты в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и в среднем по республике. В последнем отчете представлены данные по состоянию на 29 июля.
Согласно информации за июль 2024 года, бензин на заправках Сыктывкара подорожал четыре раза, то есть каждую неделю. В большинстве случаев цена топлива увеличивалась.
В начале июля бензин марки АИ-92 в среднем по городу стоил 47,73 рубля за литр. За месяц его стоимость поднялась до 48,92 рубля, но к концу июля немного снизилась до 48,8 рубля за литр. В итоге рост составил 1,07 рубля.
Бензин марки АИ-95 показал самое значительное подорожание, увеличившись на 3,06 рубля: с 53,59 рубля в начале июля до 56,65 рубля в конце месяца.
Средняя цена на бензин марки АИ-98 за месяц выросла на 1,4 рубля, с 70,58 рубля до 71,98 рубля за литр.
Также подорожало дизельное топливо: его цена повысилась на 75 копеек и составила 65,95 рубля за литр, сообщает БНК.