В Сыктывкаре почтили память детей-жертв боевых действий на Донбассе

27 июля в Сыктывкаре на мемориальном комплексе «Вечная слава» состоялся реквием по маленьким ангелам, погибшим в результате военных действий на Донбассе с 2014 года. За эти годы более 300 маленьких жителей ДНР и ЛНР стали жертвами конфликта.

На мероприятии участники акции зачитали имена, фамилии, отчества и возраст погибших детей, а также рассказали об обстоятельствах их гибели. Среди них были дети разных возрастов: от 10 месяцев до 16 лет. Так, ровно 10 лет назад, 27 июля 2014 года, в Горловке под артобстрел ВСУ попала 10-месячная Кира Жук вместе со своей мамой Кристиной. Тогда противник обрушил на город целую лавину ракет РСЗО «Град», что привело к гибели 22 мирных жителей, включая четверых детей.