В Сыктывкаре почтили память детей-жертв боевых действий на Донбассе
- 10:50 28 июля
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- Дмитрий Толстенёв
27 июля в Сыктывкаре на мемориальном комплексе «Вечная слава» состоялся реквием по маленьким ангелам, погибшим в результате военных действий на Донбассе с 2014 года. За эти годы более 300 маленьких жителей ДНР и ЛНР стали жертвами конфликта.
На мероприятии участники акции зачитали имена, фамилии, отчества и возраст погибших детей, а также рассказали об обстоятельствах их гибели. Среди них были дети разных возрастов: от 10 месяцев до 16 лет. Так, ровно 10 лет назад, 27 июля 2014 года, в Горловке под артобстрел ВСУ попала 10-месячная Кира Жук вместе со своей мамой Кристиной. Тогда противник обрушил на город целую лавину ракет РСЗО «Град», что привело к гибели 22 мирных жителей, включая четверых детей.
Глеб Булгаков из ресурсного молодежного центра Коми напомнил, что в тот день ВСУ атаковали Горловку, и эта трагедия унесла жизни 22 мирных жителей. В 2022 году глава ДНР Денис Пушилин утвердил 27 июля как День памяти детей-жертв войны на Донбассе.
Людмила Катаева, руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества по Республике Коми, рассказала, что в тот день среди погибших были Надежда Корчак (17 лет), Дмитрий Кривошеев (16 лет), Виктория Мирошниченко (10 лет) и Кира Жук (10 месяцев). Она упомянула, что Кира и ее мама Кристина стали символом Горловки, и их гибель нашла отражение в скульптуре «Горловская мадонна», где запечатлены мама, прижимающая к себе свою дочь.
После зачитывания имен погибших детей была объявлена минута молчания. Все присутствующие возложили цветы, мягкие игрушки, свечи и листы бумаги с именами детей к Вечному огню, выражая свою скорбь и уважение к памяти погибших.
В акции памяти приняли участие представители общественных объединений, депутаты Госсовета Коми Степан Чураков и Валентина Жиделева, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Валентина Дитц, участники СВО и их супруги.
Валентина Дитц подчеркнула, что участие в митинге ветеранов боевых действий, их семей и семей погибших участников СВО демонстрирует солидарность в борьбе с фашизмом и память о погибших детях, ангелах Донбасса. Она отметила, что самое важное — это жизнь, а жизнь ребенка вдвойне ценнее.
Эта акция в Сыктывкаре еще раз напомнила всем о трагедии, которая продолжается на Донбассе, и о необходимости помнить и чтить память невинных жертв военных конфликтов.