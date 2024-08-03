Умер бывший министр физической культуры и спорта Коми Алексей Дружинин

Как сообщило министерство физической культуры и спорта республики, 3 август на 69-м м году жизни скоропостижно скончался экс-министр Алексей Дружинин. «Алексей Александрович был талантливым руководителем, профессионалом, человеком, который любил свою работу и относился к ней со всей ответственностью. Алексей Дружинин к каждому мог найти подход. Трудолюбивый и всегда внимательный — таким запомнят его коллеги и друзья. Добрая память о нем навсегда останется в наших сердцах!» — говорится в сообщении.

*** Алексей Дружинин родился 20 мая 1956 года в селе Малый Сарыкуль Челябинской области.

В 1984 году окончил Киевский государственный институт физкультуры по специальности «Физическая культура и спорт».

Трудовой пусть начал с ученика слесаря, работал слесарем, водителем в управления автотранспортного хозяйства комбината «Воркутауголь», водителем, слесарь по ремонту автомобилей, инструктором-методистом на автобазе «Печоршахтострой».

Работал директором спорткомплекса «Юбилейный» в Воркуте, руководил универсальным спортивно-зрелищным комплексом профсоюзного комитета комбината «Печоршахтострой». Был директором строящегося универсального спортивно-зрелищного комплекса, затем — коммерческим директором «Театра Евдокимова» в Москве. Руководил универсальным спортивно-зрелищным комплексом «Олимп» ОАО «Воркутауголь» и детско-юношеской спортивной школой по зимним видам спорта в Белгороде.

В 2003-2004 годы — директор ДЮСШ по зимним видам спорта в Белгороде.