Глава Ухты выразил соболезнования родным погибшего на СВО бойца из Коми Алексея Вокуева
- 19:01 1 августа
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- Елизавета Петрова
Фото администрации Ухты
Глава Ухты Магомед Османов выразил соболезнования родным погибшего на СВО бойца из Коми Алексея Вокуева.
«Сегодня в Ухте простились с участником специальной военной операции, водителем автомобильного отделения, Вокуевым Алексеем Сергеевичем. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Алексея Сергеевича. Слава нашему герою и настоящему патриоту. Вечная память!», – написал в паблике ВКонтакте Магомед Османов.
Он также опубликовал фотографии с торжественной церемонии прощания с погибшим военнослужащим, которая прошла в Ухте 1 августа.