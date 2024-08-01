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Глава Ухты выразил соболезнования родным погибшего на СВО бойца из Коми Алексея Вокуева

Глава Ухты выразил соболезнования родным погибшего на СВО бойца из Коми Алексея ВокуеваФото администрации Ухты

Глава Ухты Магомед Османов выразил соболезнования родным погибшего на СВО бойца из Коми Алексея Вокуева.

«Сегодня в Ухте простились с участником специальной военной операции, водителем автомобильного отделения, Вокуевым Алексеем Сергеевичем. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Алексея Сергеевича. Слава нашему герою и настоящему патриоту. Вечная память!», – написал в паблике ВКонтакте Магомед Османов. 

Он также опубликовал фотографии с торжественной церемонии прощания с погибшим военнослужащим, которая прошла в Ухте 1 августа.

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