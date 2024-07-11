Из Сыктывкара больше не будет прямых рейсов в Турцию

Из Сыктывкара теперь не будет прямых рейсов в Турцию. Международные перелеты из столицы Коми будут прекращены с 23 июля, такое сообщение появилось на страницах одного из туристических агентств в социальных сетях. Причиной стали низкие показатели заполняемости самолетов в июле и в августе.

"Дорогие клиенты, к сожалению, туроператорами решено отменить полетную программу из Сыктывкара. Рекомендуем бронировать оставшиеся даты тем, кто планировал комфортный отдых на прямых рейсах", - информирует турфирма.