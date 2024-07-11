Из Сыктывкара больше не будет прямых рейсов в Турцию
- 11:20 11 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Из Сыктывкара теперь не будет прямых рейсов в Турцию. Международные перелеты из столицы Коми будут прекращены с 23 июля, такое сообщение появилось на страницах одного из туристических агентств в социальных сетях. Причиной стали низкие показатели заполняемости самолетов в июле и в августе.
"Дорогие клиенты, к сожалению, туроператорами решено отменить полетную программу из Сыктывкара. Рекомендуем бронировать оставшиеся даты тем, кто планировал комфортный отдых на прямых рейсах", - информирует турфирма.
Напомним, по такой же причине из столицы Республики Коми отменили рейсы в Махачкалу. Туры в Дагестан не оправдали ожиданий жителей северного региона. Самолеты также вылетали из Сыктывкара полупустыми.
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