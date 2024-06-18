Новые технологии в лаборатории в Сыктывкаре: куда сдать клеща на анализ

Фото ДЦЛИ

Это паукообразные насекомые с острым хоботком и парой четырех конечностей. В силу маленького размера, их легко спутать с родинкой или соринкой. Встретить этих вредителей можно не только в тайге или густых лесах, но и на полях, дачных участках, турбазах, кладбищах, в лесопарках, на территории санаториев и даже в городских парках и скверах. Попасть в дом клещ может как на домашних питомцах, так и на одежде других людей, дачных и полевых цветах, ветках. Эти насекомые не прыгают на человека с деревьев – они не умеют этого делать и никогда на них не поднимаются. А вот нападения снизу опасаться стоит, поскольку их основное место обитания – лес, трава, кусты, любая растительность высотой полтора метра от земли. Клещи просыпаются уже в марте, едва сходит снег. Они ползают по земле, сухим листьям и прошлогодней траве, цепляясь к шерсти животных и людям.

Сезон их активности длится с марта по октябрь.

Для этих вредителей человек – самая главная добыча. Эти кровососущие паразиты являются переносчиками нескольких инфекций как вирусной, так и бактериальной природы – примерно полсотни различных заболеваний.





Чем опасны заболевания, которые переносят клещи?

Клещи переносят опасные заболевания, которые при отсутствии своевременного лечения могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Регулярные проверки и своевременное обращение за медицинской помощью – залог вашей безопасности.

Есть наиболее 4 распространенные инфекции, рассмотрим их подробнее.

Энцефалит — вирусное заболевание, которое может привести к воспалению головного мозга. Основными симптомами энцефалита являются высокая температура, сильная головная боль, тошнота, рвота, слабость и нарушения сознания. В тяжелых случаях возможны судороги и паралич. Без своевременного лечения энцефалит может вызвать серьезные неврологические повреждения и даже привести к летальному исходу. Профилактика включает вакцинацию и избегание укусов клещей.

Клещевой боррелиоз, известный еще как болезнь Лайма, вызывается бактериями рода Borrelia. Это заболевание имеет широкий спектр симптомов, включая лихорадку, головную боль, усталость и характерную мигрирующую эритему (красное пятно с центральным просветлением на коже). Если не лечить его на ранних стадиях, инфекция может распространиться на суставы, сердце и нервную систему, вызывая хронические проблемы. Лечение обычно включает курс антибиотиков.

Эрлихиоз — это бактериальная инфекция, которая характеризуется острым началом с симптомами, такими как высокая температура, головная боль, озноб, мышечные боли и общая слабость. Лечение включает применение антибиотиков, таких как доксициклин.

Анаплазмоз имеет симптомы, схожие с эрлихиозом. Пациенты часто жалуются на лихорадку, головную боль, озноб и мышечные боли. Лечение также проводится с использованием антибиотиков, и раннее начало терапии значительно улучшает прогноз.

Куда можно обратиться в случае укуса клеща?

В современную лабораторию ДЦЛИ, которая продолжает внедрять передовые технологии для обеспечения высокого уровня медицинского обслуживания. Теперь у жителей города и его окрестностей появилась возможность сдать клеща на анализ, чтобы оперативно выявить возбудителей опасных заболеваний.

Одним из ключевых преимуществ лаборатории ДЦЛИ является оперативность выполнения анализа. Всего за 2-3 дня вы получите результаты исследования на электронную почту, что особенно важно для принятия своевременных профилактических мер или начала лечения. Кроме того, стоимость анализа составляет всего 1990 рублей, что ниже, чем в большинстве лабораторий региона. Это делает услугу доступной для широкого круга людей.





Сдать клеща и узнать наличие всех четырех возбудителей сразу можно в современной лаборатории ДЦЛИ.



Каким образом проводится анализ клеща?

Такая комплексная диагностика позволяет точно определить, инфицирован ли клещ, и каким именно возбудителем. Исследование проводится одним из самых актуальных и эффективных методов молекулярной диагностики — ПЦР-анализом. Его цепная реакция (ПЦР) позволяет выявлять ДНК возбудителей инфекционных заболеваний в образцах биологического материала. В случае с клещами, этот анализ применяется для обнаружения генетического материала вирусов и бактерий, которые могут вызывать серьезные заболевания у людей.

Почему анализ клеща так важен?

Каждое из этих заболеваний требует своевременной диагностики и лечения для предотвращения серьезных последствий для здоровья. ПЦР-анализ клеща позволяет быстро и точно определить наличие возбудителей инфекций, что важно для принятия оперативных мер. Раннее выявление инфекции и своевременное начало лечения значительно повышают шансы на полное выздоровление и минимизацию рисков для здоровья.

Теперь, благодаря новым технологиям в лаборатории ДЦЛИ, жители Сыктывкара и близлежащих населенных пунктов могут сдать клеща на анализ быстро, удобно и по доступной цене. Не рискуйте своим здоровьем – сдайте клеща на анализ в ДЦЛИ и будьте уверены в своей безопасности!

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