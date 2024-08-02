Еда Интересно про еду обзор Сдались вам эти грузди: 7 самых полезных грибов по мнению врачей

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Если вы хотите порадовать близких необычным блюдом из баклажанов и запастись на зиму пикантной закуской, берите на заметку рецепт от продвинутых хозяек из телеграм-канала "Кулинарная фантазия". Они рассказали, как приготовить баклажаны по-корейски за 15 минут, пишет hibiny.ru. Вам понадобится:

500 грамм баклажанов;

1 головка репчатого лука;

1 болгарский перец;

2 зубчика чеснока;

1 пучок петрушки;

1 столовая ложка 9%-ного уксуса;

1 столовая ложка соевого соуса;

½ столовой ложки сахарного песка;

50 мл растительного масла;

соль, чёрный и красный перец, кориандр по вкусу Ход приготовления:

Баклажаны моем и срезаем верхушки с хвостиками. Овощи отвариваем в кипящей воде в течение 10 минут.

Режем баклажаны удобным способом и складываем в глубокую ёмкость. Добавляем к ним соль, чёрный перец и кориандр.

Затем вливаем столовый уксус. Ингредиенты тщательно перемешиваем.

Репчатый лук разрезаем на 2 части. 1 половину нарезаем кубиками, вторую — полукольцами. Болгарский перец измельчаем полосками.

Отправляем перец и кубики лука к баклажанам. Туда добавляем сахарный песок, измельчённые чеснок и петрушку, соевый соус.

На сковородку вливаем растительное масло. Обжариваем вторую половину лука с красным перцем до золотистости.

Полученную массу смешиваем с баклажанами. Перекладываем закуску в банку и оставляем в холодильнике на 24 часа.