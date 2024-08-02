Еда Интересно про еду обзор Сдались вам эти грузди: 7 самых полезных грибов по мнению врачей

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- 21:30 2 августа
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Если вы хотите порадовать близких необычным блюдом из баклажанов и запастись на зиму пикантной закуской, берите на заметку рецепт от продвинутых хозяек из телеграм-канала "Кулинарная фантазия". Они рассказали, как приготовить баклажаны по-корейски за 15 минут, пишет hibiny.ru.
Вам понадобится:
- 500 грамм баклажанов;
- 1 головка репчатого лука;
- 1 болгарский перец;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 пучок петрушки;
- 1 столовая ложка 9%-ного уксуса;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- ½ столовой ложки сахарного песка;
- 50 мл растительного масла;
- соль, чёрный и красный перец, кориандр по вкусу
Ход приготовления:
Баклажаны моем и срезаем верхушки с хвостиками. Овощи отвариваем в кипящей воде в течение 10 минут.
Режем баклажаны удобным способом и складываем в глубокую ёмкость. Добавляем к ним соль, чёрный перец и кориандр.
Затем вливаем столовый уксус. Ингредиенты тщательно перемешиваем.
Репчатый лук разрезаем на 2 части. 1 половину нарезаем кубиками, вторую — полукольцами. Болгарский перец измельчаем полосками.
Отправляем перец и кубики лука к баклажанам. Туда добавляем сахарный песок, измельчённые чеснок и петрушку, соевый соус.
На сковородку вливаем растительное масло. Обжариваем вторую половину лука с красным перцем до золотистости.
Полученную массу смешиваем с баклажанами. Перекладываем закуску в банку и оставляем в холодильнике на 24 часа.
По прошествии времени, баклажанами по-корейски можно удивлять домашних. Или отправить заготовку на зиму в холодильник. Приятного аппетита!