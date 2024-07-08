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В Коми на 7-летнюю девочку упала мемориальная плита: ребенок скончался на месте

В Коми на 7-летнюю девочку упала мемориальная плита: ребенок скончался на местеФото СУ СКР по Коми

7 июля в одном из населенных пунктов Прилузского района возле местного клуба на семилетнюю девочку упала мемориальная плита. В результате она получила тяжелую открытую черепно-мозговую травму и скончалась на месте. Это стало известно из сообщения пресс-службы Следственного комитета Республики Коми.

Согласно предоставленным данным, памятник был сооружен по инициативе жителей в рамках народного проекта, частично профинансированного республиканским бюджетом. Этот мемориал был возведен в честь солдат, павших в Великой Отечественной войне. Кроме того, администрация сельского поселения не обеспечила должный контроль за соблюдением норм безопасности, что и послужило причиной трагедии.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

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