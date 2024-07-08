В Коми на 7-летнюю девочку упала мемориальная плита: ребенок скончался на месте
- 14:30 8 июля
- 16+
- Инесса Богатая
Фото СУ СКР по Коми
7 июля в одном из населенных пунктов Прилузского района возле местного клуба на семилетнюю девочку упала мемориальная плита. В результате она получила тяжелую открытую черепно-мозговую травму и скончалась на месте. Это стало известно из сообщения пресс-службы Следственного комитета Республики Коми.
Согласно предоставленным данным, памятник был сооружен по инициативе жителей в рамках народного проекта, частично профинансированного республиканским бюджетом. Этот мемориал был возведен в честь солдат, павших в Великой Отечественной войне. Кроме того, администрация сельского поселения не обеспечила должный контроль за соблюдением норм безопасности, что и послужило причиной трагедии.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
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