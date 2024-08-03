В Сыктывкаре водитель Lexus нарушил ПДД 352-й раз

В Сыктывкаре произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали два человека. Как сообщили "Комиинформу" в УГИБДД МВД по Республике Коми, авария случилась 2 августа около 17:35 на нерегулируемом перекрестке улиц Ухтинская и Ломоносова.

По данным полиции, водитель Lexus LX, мужчина 1969 года рождения, выезжая с ул. Ухтинская, не уступил дорогу, что привело к столкновению с автомобилем Hyundai Getz, под управлением водителя 1971 года рождения, двигавшегося по главной дороге. Сильный удар выбросил Hyundai на встречную полосу, где он врезался во встречную Skoda Rapid, за рулем которой находилась женщина 1982 года рождения.