Клещи в Коми покусали еще 72 человека, включая 18 детей
- 16:30 2 августа
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
К 1 августа число пострадавших от укусов клещей с начала сезона составило 3 241 человек, из которых 544 - дети. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре Коми.
На протяжении последней недели зарегистрированы обращения 72 человек по поводу укусов клещей, среди которых было 18 детей. Всего специалисты исследовали 75 клещей, из них в 16 обнаружили возбудители иксодового клещевого боррелиоза.
Ранее мы писали о том, что с 18 по 24 июля 94 человека, включая семерых детей, обратились за медицинской помощью после укусов клещей.
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