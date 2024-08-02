Клещи в Коми покусали еще 72 человека, включая 18 детей

К 1 августа число пострадавших от укусов клещей с начала сезона составило 3 241 человек, из которых 544 - дети. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре Коми.

На протяжении последней недели зарегистрированы обращения 72 человек по поводу укусов клещей, среди которых было 18 детей. Всего специалисты исследовали 75 клещей, из них в 16 обнаружили возбудители иксодового клещевого боррелиоза.