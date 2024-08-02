Воркутинец думал, что заработает на инвестициях и подарил мошенникам 1,6 млн рублей 

В ОМВД России по городу Воркута обратился мужчина 1976 года рождения, ставший жертвой аферистов. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Республики Коми.

Пострадавший объяснил, что в Интернете ему попалась реклама с обещаниями высоких доходов от инвестиций. Пройдя по ссылке, он оставил свои контактные данные, и на следующий день ему позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился брокером и предложил хорошие заработки.