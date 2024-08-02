Воркутинец думал, что заработает на инвестициях и подарил мошенникам 1,6 млн рублей
- 20:30 2 августа
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- Елизавета Петрова
В ОМВД России по городу Воркута обратился мужчина 1976 года рождения, ставший жертвой аферистов. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Республики Коми.
Пострадавший объяснил, что в Интернете ему попалась реклама с обещаниями высоких доходов от инвестиций. Пройдя по ссылке, он оставил свои контактные данные, и на следующий день ему позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился брокером и предложил хорошие заработки.
Чтобы получить прибыль, требовалось установить специальное приложение для создания личного кабинета и "торговли на бирже". Затем заявитель постепенно переводил средства на указанные "помощником" банковские карты и счета. Когда же воркутинца попросили покрыть штрафы за якобы просроченные страховки, он понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Всего житель поселения отправил мошенникам более 1,6 миллиона рублей.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий для установления личностей, причастных к этому преступлению.