В Коми до конца 2024 года планируют построить 27 новых домов для переселения граждан

В Республике Коми в 2023 году планируется строительство 27 домов для переселения из аварийного жилья. Это часть нацпроекта "Жилье и городская среда", стартовавшего в 2019 году. За пять лет планируется переселить 7014 человек из 3058 аварийных квартир общей площадью 128 тысяч кв. м.

Глава региона Владимир Уйба сообщил, что новые дома для переселения строятся под координацией Минстроя Коми. С 2019 года переселено уже 5169 человек, а за последние две недели — 145 человек из 54 квартир.