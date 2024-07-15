В Коми до конца 2024 года планируют построить 27 новых домов для переселения граждан
- 13:00 15 июля
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- Инесса Богатая
В Республике Коми в 2023 году планируется строительство 27 домов для переселения из аварийного жилья. Это часть нацпроекта "Жилье и городская среда", стартовавшего в 2019 году. За пять лет планируется переселить 7014 человек из 3058 аварийных квартир общей площадью 128 тысяч кв. м.
Глава региона Владимир Уйба сообщил, что новые дома для переселения строятся под координацией Минстроя Коми. С 2019 года переселено уже 5169 человек, а за последние две недели — 145 человек из 54 квартир.
Владимир Уйба также отметил на своей странице в "ВКонтакте", что в селе Пажга новый дом сдадут в июле-августе, а ключи вручат осенью. В Койгородском районе строительство идёт в Зимовке, Койгородке и Седтыдоре, готовность домов превышает 80%. Строительство дома в Поды продолжается.
До конца года в Корткеросском районе сдадут 11 домов, в Троицко-Печорском — 2 дома, в Усть-Куломском — 1 дом и в Усть-Вымском — 5 домов.
В Седкыркеще планируется расселение дома №4 на улице Пихтовой до 2030 года. В Вуктыле продается квартира площадью 26 кв. м за 100 тысяч рублей.
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