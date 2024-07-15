В Коми за 2023 год лишили родительских прав более 360 человек

В Республике Коми увеличилось количество родителей, лишенных родительских прав. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Козлова. Согласно представленным данным, в 2023 году зафиксировано 361 случай лишения прав, что превышает показатели 2022 года, когда таких случаев было 308.

Также возросло число родителей, чьи права были ограничены — 130 человек в 2023 году по сравнению со 116 в прошлом году. Количество случаев восстановления родительских прав снизилось: всего девять человек вернули права в 2023 году, тогда как в 2022 году таких было 12.