В Коми за 2023 год лишили родительских прав более 360 человек
- 12:45 15 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В Республике Коми увеличилось количество родителей, лишенных родительских прав. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Козлова. Согласно представленным данным, в 2023 году зафиксировано 361 случай лишения прав, что превышает показатели 2022 года, когда таких случаев было 308.
Также возросло число родителей, чьи права были ограничены — 130 человек в 2023 году по сравнению со 116 в прошлом году. Количество случаев восстановления родительских прав снизилось: всего девять человек вернули права в 2023 году, тогда как в 2022 году таких было 12.
Кроме того, число семей, находящихся в социально опасном положении, также увеличилось, достигнув 1 285 в 2023 году, тогда как в 2022 году таких семей насчитывалось 1 198.
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