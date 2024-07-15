Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 16 июля
- 10:03 15 июля
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- Служба новостей
С этого момента пожилым людям, достигшим 70 лет, предоставляется новая льгота. Однако использование этой льготы ограничено строгими правилами, как объяснила пенсионный консультант Анастасия Киреева.
По её словам, пенсионеров ожидает приятный сюрприз — удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Государство продолжает активно поддерживать пожилых граждан, включая тех, кому исполнилось 80 и даже 90 лет. Например, для 80-летних фиксированная выплата к пенсии также удваивается.
Льготы от государства начинают действовать уже с 70 лет. В некоторых регионах реализуются программы, предоставляющие пенсионерам поддержку в оплате коммунальных услуг, таких как капитальный ремонт жилья. После 70 лет пенсионеры оплачивают только половину стоимости этих услуг, а после 80 лет сумма снижается до нуля.
Для получения этой льготы нужно соблюдать определенные условия. По словам Киреевой, чаще всего помощь предоставляется одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где основная часть членов не работает. Размер льготы рассчитывается с учётом установленной нормы площади жилого помещения.
К примеру, в Москве эта норма составляет 33 квадратных метра на одного человека. Поэтому, если пенсионер живёт в двухкомнатной квартире, льгота будет распространяться лишь на часть общей площади, и за оставшуюся часть придется доплатить. Изменения этих правил не зависят от чиновников, пишпет progorod33.ru.