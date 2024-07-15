Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 16 июля

С этого момента пожилым людям, достигшим 70 лет, предоставляется новая льгота. Однако использование этой льготы ограничено строгими правилами, как объяснила пенсионный консультант Анастасия Киреева.

По её словам, пенсионеров ожидает приятный сюрприз — удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Государство продолжает активно поддерживать пожилых граждан, включая тех, кому исполнилось 80 и даже 90 лет. Например, для 80-летних фиксированная выплата к пенсии также удваивается.