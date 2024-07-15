До +33 градусов: синоптики рассказали, когда вернется адская жара. ждать осталось недолго

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Похолодание, которое пришло в Центральную Россию после сильных дождей, вскоре сменится 30-градусной жарой. Уже к концу недели в Москве начнется потепление. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, следующие выходные в столице будут очень жаркими. Температура начнет повышаться уже в пятницу, когда воздух прогреется до 23-28 градусов, а затем будет продолжать расти.

К выходным центр атмосферного максимума переместится в столичный регион. Приток холодного воздуха прекратится, северный ветер станет почти незаметным, облака рассеются, и активное летнее солнце начнет интенсивно нагревать приземный воздух, сообщил специалист.

Тишковец отметил, что в субботу утром температура будет около +11-16 градусов, а в воскресенье вечером — от +15 до +20. Однако днем можно ожидать значительное повышение: от +28 до +33 градусов.

"Скандинавское лето сменится субтропической 30-градусной жарой", — подчеркнул синоптик.

Если говорить о климатической норме, то она будет превышена на 5-6 градусов. Такая погода не характерна для Центральной России в конце июня и больше напоминает субтропический климат Сочи, отметил Тишковец. Он также предупредил о повышении ультрафиолетового индекса до опасного уровня, сообщило РИА Новости.