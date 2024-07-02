Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта

Математик-пророк Григорий Кваша поделился своими прогнозами относительно военной спецоперации на Украине, заявив, что она завершится в 2025 году с победой России, хотя этому предшествует трудный период для страны. Кваша также прогнозирует, что в России не произойдет радикальной смены власти, и к стране присоединятся новые территории.

Свои предсказания математик основывает на расчетах и теории цикличности событий, анализируя исторические данные и пересматривая даты. Он утверждает, что его прогнозы всегда оправдывались.