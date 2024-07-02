Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта
- 12:06 2 июля
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- Служба новостей
Математик-пророк Григорий Кваша поделился своими прогнозами относительно военной спецоперации на Украине, заявив, что она завершится в 2025 году с победой России, хотя этому предшествует трудный период для страны. Кваша также прогнозирует, что в России не произойдет радикальной смены власти, и к стране присоединятся новые территории.
Свои предсказания математик основывает на расчетах и теории цикличности событий, анализируя исторические данные и пересматривая даты. Он утверждает, что его прогнозы всегда оправдывались.
Помимо этого, Кваша говорит о других важных прогнозах. Он считает, что Россия переживает период империи, который продлится до 2053 года, при этом исключены кардинальные смены власти и революции. Он также прогнозирует, что только после 2025 года мир на планете установится.
Что интересно, еще в 2021 году Кваша предупреждал о конфликте между Россией и США в 2022 году. Он предсказал четырехлетний период беспокойства с 2021 до 2025 года, после чего все военные конфликты будут урегулированы. По его мнению, США будут побеждены, и страну ожидает упадок и трудный период.
Новости также касаются другого прорицателя, Сидика Афгана, который поддерживает прогнозы Кваши. Афган считает, что Европейский Союз развалится в период с 2027 по 2032 год. Он также уверен, что ядерная мировая война не наступит в ближайшее время, а 2025 год станет началом заката для США и приведет к победе России на Украине.
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