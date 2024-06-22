В Сыктывкаре зажглась "Огненная картина войны"

В столице Коми прошла акция, в рамках которой жители выложили из свечей картину в память о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает МЧС региона.

21 июня в преддверии 83-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны в Сыктывкаре зажгли “Огненную картину войны”. На территории детской школы искусств сотрудники МЧС России по Коми создали из свечей изображение медали “За оборону Советского Заполярья”.