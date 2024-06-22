В Сыктывкаре зажглась "Огненная картина войны"
- 12:15 22 июня
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- Анастасия Амелькина
Фото МЧС по Коми
В столице Коми прошла акция, в рамках которой жители выложили из свечей картину в память о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает МЧС региона.
21 июня в преддверии 83-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны в Сыктывкаре зажгли “Огненную картину войны”. На территории детской школы искусств сотрудники МЧС России по Коми создали из свечей изображение медали “За оборону Советского Заполярья”.
На лицевой стороне медали стоит солдат в полушубке и шапке ушанке, в руках у него автомат. За фигурой бойца с левой стороны виднеется судно, а в верхней части летят самолёты. Внизу картины изображён танк. Международная акция “Огненная картина войны” заставила сыктывкарцев вспомнить о событиях тех лет, и какой ценой далась победа.