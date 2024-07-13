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В Сыктывдинском районе Коми прошли соревнования спасателей на воде

В Сыктывдинском районе Коми прошли соревнования спасателей на водеФото МЧС России по Коми

12 июля на Нювчимском водохранилище в Сыктывдинском районе состоялись двенадцатые открытые соревнования по водному многоборью среди спасателей. В состязаниях за кубок заслуженного спасателя России Дмитрия Тропникова приняли участие семь команд. Им предстояло пройти девять испытаний, включая греблю на катамаране, спасение пострадавшего с глубины трех метров, подачу спасательного круга и оказание первой медицинской помощи.

Александр Бурцев, председатель комитета ГО и ЧС, подчеркнул, что эти упражнения являются рутинной частью работы спасателей, что позволяет командам делиться опытом и повышать свою квалификацию.

Состязания начались в 09: 30. Одновременно на водохранилище проходило несколько эстафет. Участники получили возможность попрактиковаться и получить наставления от судей. Спасатель Александр Бондаренко из Сыктывкара впервые участвовал в таких соревнованиях и отметил, что не испытывал особых сложностей.

Судьи, состоящие из опытных спасателей, оценивали точность выполнения упражнений, фиксировали время и начисляли штрафы. Несмотря на прохладную погоду, участники уверенно справлялись с заданиями.

Наиболее зрелищными были гребля на катамаране и спасение утопающего на сапборде. Соревнования длились около семи часов с перерывом на обед. Победу одержала команда аварийно-спасательного отряда из Сыктывкара, второе место заняла специализированная пожарно-спасательная часть МЧС по Коми, а третье — представители поисково-спасательного отряда МЧС по Коми.

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