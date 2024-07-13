В Сыктывдинском районе Коми прошли соревнования спасателей на воде

12 июля на Нювчимском водохранилище в Сыктывдинском районе состоялись двенадцатые открытые соревнования по водному многоборью среди спасателей. В состязаниях за кубок заслуженного спасателя России Дмитрия Тропникова приняли участие семь команд. Им предстояло пройти девять испытаний, включая греблю на катамаране, спасение пострадавшего с глубины трех метров, подачу спасательного круга и оказание первой медицинской помощи.

Александр Бурцев, председатель комитета ГО и ЧС, подчеркнул, что эти упражнения являются рутинной частью работы спасателей, что позволяет командам делиться опытом и повышать свою квалификацию.