Житель Коми погиб в ходе проведения СВО

Алексей Филиппов из Ижемского района погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Коми.

20 июня Владимир Уйба на своей странице ВКонтакте разместил печальное известие о геройской гибели бойца на СВО.

Алексей Аркадьевич Филиппов родился в поселке Щельяюр Ижемского района. Боец служил в ходе специальной военной операции в должности старшего стрелка мотострелкового отделения.

Руководитель республики выразил искренние соболезнования родным и близким рядового Алексея Филиппова, который геройски погиб в ходе проведения СВО.