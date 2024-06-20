Житель Коми погиб в ходе проведения СВО
- 22:30 20 июня
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- Олег Помидоров
Алексей Филиппов из Ижемского района погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Коми.
20 июня Владимир Уйба на своей странице ВКонтакте разместил печальное известие о геройской гибели бойца на СВО.
Алексей Аркадьевич Филиппов родился в поселке Щельяюр Ижемского района. Боец служил в ходе специальной военной операции в должности старшего стрелка мотострелкового отделения.
Руководитель республики выразил искренние соболезнования родным и близким рядового Алексея Филиппова, который геройски погиб в ходе проведения СВО.
“Наш земляк пал смертью храбрых, защищая Родину и наш народ от неонацистской нечисти. Он отдал свою жизнь за Россию, за близких и родных, за нас с вами. Мы будем хранить и чтить память о нём и обо всех наших земляках, совершивших бессмертный подвиг”, – сообщил Владимир Уйба.