Уборка улиц в Сыктывкаре: должны ли платить за это жители города

Читатели «Про Города» спросили редакцию – что за люди в спецовках в разные периоды дня убираются в Сыктывкаре? Не придется ли горожанам из своего кармана оплачивать этот труд коммунальщиков?

В администрации столицы Коми нашим читателям напомнили о том, что в рамках минимального перечня работ и услуг собственники жилья оплачивают по счетам за ЖКУ ежемесячно работу специалистов своих управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК по благоустройству дворов.

Однако общественные пространства (улицы, аллеи, скверы, площади и прочие территории) содержатся коммунальными предприятиями муниципалитета. В их числе – МКП «Дорожное хозяйство». Именно оно отвечает за поддержание нормативного состояния автодорог на территории Сыктывкара. Но не только.

- Каждый день у нас выполняется несколько видов работ: уборка мусора из уличных урн, полив тротуаров, покраска ограждений, нанесение разметки, правка опор с дорожными знаками, - пояснили нашему изданию на предприятии. – А также: покос травы, подбор скошенной травы и мусора, механизированная уборка тротуаров и дорог, ямочный ремонт.

Остальные работы выполняются в зависимости от погоды, целей и задач от руководства города (за «Дорхозом» следит управление ЖКХ администрации) и запросов горожан. К ним относятся обеспыливыние автодорог, полив деревьев, кустарников и прочих зеленых насаждений, отсыпка дорог инертным материалам, оканавливание и профилирование, и многое другое.