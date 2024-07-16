Сыктывкарский суд заблокировал Telegram-канал, в котором оскорбляли несовершеннолетних

Фото из архива "Про Город"

Суд Сыктывкара постановил запретить распространение информации, опубликованной в одном из телеграм-каналов, на территории России. Пресс-служба суда сообщила, что в ним поступило административное заявление от прокурора.

Во время разбирательства стало известно, что в телеграм-канале была размещена информация, оскорбляющая несовершеннолетних.