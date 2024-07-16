Сыктывкарский суд заблокировал Telegram-канал, в котором оскорбляли несовершеннолетних
- 13:45 16 июля
- 12+
- Инесса Богатая
Суд Сыктывкара постановил запретить распространение информации, опубликованной в одном из телеграм-каналов, на территории России. Пресс-служба суда сообщила, что в ним поступило административное заявление от прокурора.
Во время разбирательства стало известно, что в телеграм-канале была размещена информация, оскорбляющая несовершеннолетних.
Установив, что эти сведения и ее доступность широкому кругу лиц противоречит законам и может вызвать противоправные действия, суд решил, что этот контент не должен распространяться в России.
***Одной из причин внесения этих данных в реестр является судебное решение, вступившее в силу и признающее информацию, распространяемую через Интернет, запрещенной на территории России (часть 5 статьи 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").
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