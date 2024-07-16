В Сыктывкаре женщина-сирота с инвалидностью до 35 лет жила в интернатах из-за отсутствия жилья
- 13:00 16 июля
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- Инесса Богатая
Прокуратура города Сыктывкара рассмотрела жалобу местной жительницы, с детства имеющей инвалидность, по поводу нарушения ее прав на жилье.
Выяснилось, что после рождения мать оставила ее в роддоме, и до 35 лет она проживала в интернатах, не обладая статусом лица, оставшегося без опеки родителей. Лишь в январе 2024 года по судебному решению, вынесенному в ответ на иск прокурора, этот статус был ей присвоен.
В детстве ей не было предоставлено жильё, и она не была включена в очередь на его получение.
С целью восстановления ее права на жилье, прокуратура обратилась в суд с иском, требующим от администрации города включить ее в список на получение жилья для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей. Суд удовлетворил иск, и прокуратура будет следить за выполнением этого решения.
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