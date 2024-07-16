Эта привычка за столом кричит о низком интеллекте человека

Манеры за столом: что они могут рассказать о вашем интеллекте? Наши привычки во время еды могут многое поведать о нашей личности. Одна из них особенно интересна с точки зрения психологии — это разговаривать с полным ртом. Давайте разберемся, почему эта привычка может свидетельствовать о различных особенностях мышления и поведения, пишет progorodnn.ru.

Во-первых, способность контролировать себя за столом часто ассоциируется с общим уровнем самодисциплины. Люди, которые могут удержаться от разговора, пока не прожуют пищу, демонстрируют высокий уровень самоконтроля. Это качество является одним из показателей развитого эмоционального интеллекта.