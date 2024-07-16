Жители Сыктывкара собрали более 700 подписей, выступая против отмены автобусных маршрутов № 6 и № 20

Жители Ручейной и Паневой выражают несогласие с решением администрации о пересмотре маршрутов: отмене старых и введении новых. Администрация не учла мнения жителей отдаленных районов Дырноса, несмотря на недавнюю встречу, прошедшую там.

Горожане настаивают на сохранении маршрутов №6 и 20 в их нынешнем виде и выражают протест против введения маршрутов 8 и 10. В официальной группе мэрии в социальных сетях активно обсуждается новое расписание.