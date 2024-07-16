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Жители Сыктывкара собрали более 700 подписей, выступая против отмены автобусных маршрутов № 6 и № 20

Жители Сыктывкара собрали более 700 подписей, выступая против отмены автобусных маршрутов № 6 и № 20Фото из архива "Про Город"

Жители Ручейной и Паневой выражают несогласие с решением администрации о пересмотре маршрутов: отмене старых и введении новых. Администрация не учла мнения жителей отдаленных районов Дырноса, несмотря на недавнюю встречу, прошедшую там.

Горожане настаивают на сохранении маршрутов №6 и 20 в их нынешнем виде и выражают протест против введения маршрутов 8 и 10. В официальной группе мэрии в социальных сетях активно обсуждается новое расписание.

Использующие маршруты №6 и 20 регулярно жители собрали и передали в администрацию более 700 подписей против отмены этих маршрутов. Но столичная мэрия остается при своем, уверяя, что изменения принесут пользу.

На начальном этапе интервал движения автобусов №8 и 10 составит 10-20 минут. Планируется сократить этот интервал, добавив больше техники на данные маршруты.

Для маршрутов №8 ("Опытная станция — школа №33") и №10 ("Дырнос — Аэровокзал") подготовлено обновленное расписание отправлений на период с 1 по 31 августа 2024 года.

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