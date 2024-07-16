"Цена взмоет в небо": эксперт Михаил Хазин призывает россиян заранее купить это

В ближайшее время может возникнуть ситуация, при которой самым ценным финансовым активом станет всего один инструмент. Экономист Михаил Хазин предупредил об этом в эфире радио "Говорит Москва", пишет progorod33.ru.

Эксперт подчеркнул, что с учетом ухудшения экономической обстановки, особенно на глобальном уровне, нельзя исключать наиболее катастрофического развития событий уже в этом году. По его мнению, экономический кризис начнется за границей, скорее всего, в США.

По словам Хазина, крах финансовой системы в США приведет к стремительному падению курса доллара. Это будет связано с полным подрывом доверия к американской экономике и финансовой системе. В условиях кризиса люди начнут искать «актив-убежище».

Единственным инструментом, способным сохранить покупательную способность сбережений, станет золото, считает эксперт. Однако, в условиях финансового обвала его стоимость резко вырастет из-за высокого спроса и дефицита. Поэтому Хазин порекомендовал россиянам заранее обзавестись драгоценным металлом.