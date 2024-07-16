Теперь запрещено: на пляжах Анапы полностью запретили купание в Черном море
- 15:17 16 июля
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- Служба новостей
Анапа, известный курорт на юге Краснодарского края, неожиданно ввела запрет на купание в Черном море. Причина — низкая температура воды, которая не является комфортной для плавания.
Официальное объявление о запрете было размещено в телеграм-канале мэрии города. В сообщении отмечается, что купание запрещено как для взрослых, так и для детских групп. Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы настоятельно рекомендует жителям и гостям города соблюдать осторожность и заботиться о своей безопасности.
Пока неизвестно, как долго продлится запрет. Вероятно, местные власти будут следить за температурой воды и снимут ограничения, как только купание станет безопасным.
Этот внезапный запрет, несомненно, вызовет вопросы и недовольство у туристов, посетивших Анапу. Многие отдыхающие планируют свои поездки с учетом возможности купания в море, так что такие ограничения могут омрачить их отпуск.
Что делать отдыхающим, которые уже находятся в Анапе?
Во-первых, необходимо следить за официальными объявлениями от властей. Информация о сроках действия ограничений и возможных альтернативах (например, бассейны в гостиницах и санаториях) будет публиковаться в СМИ и на официальных сайтах, передает progoroduhta.ru.
Важно помнить, что безопасность должна быть на первом месте. Не стоит рисковать своим здоровьем и купаться в холодной воде. Вместо этого можно найти другие развлечения в Анапе:
- посетить местные достопримечательности,
- прогуляться по набережной,
- насладиться местной кухней.
Надеемся, что запрет на купание будет скоро снят, и отдых в Анапе снова станет комфортным и приятным.
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