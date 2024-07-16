Теперь запрещено: на пляжах Анапы полностью запретили купание в Черном море

Анапа, известный курорт на юге Краснодарского края, неожиданно ввела запрет на купание в Черном море. Причина — низкая температура воды, которая не является комфортной для плавания.

Официальное объявление о запрете было размещено в телеграм-канале мэрии города. В сообщении отмечается, что купание запрещено как для взрослых, так и для детских групп. Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы настоятельно рекомендует жителям и гостям города соблюдать осторожность и заботиться о своей безопасности.